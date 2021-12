© Copyright : DR

Kiosque360. La nomination d’Ahmed Mansouri comme nouveau coordinateur du FFD dans la région de Marrakech-Safi a divisé le parti dans la ville ocre et poussé plusieurs dirigeants à démissionner. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Dès qu’il a été nommé coordinateur régional du FFD (Front des forces démocratiques) dans la région de Marrakech-Safi, Ahmed Mansouri a décidé de geler l’adhésion du conseiller Mohamed El Hor. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mardi 21 décembre, qu’El Hor avait occupé le poste de vice-président à la mairie de Marrakech, aux côtés de Fatima-Zahra Mansouri, au cours de son premier mandat. Selon des sources proches du parti, El Hor aurait fait les frais du rapprochement d’Ahmed Mansouri avec le secrétaire général du parti Mustapha Benali et le nouveau venu, Hamid Chabat.

Un communiqué du secrétariat régional du FFD à Marrakech donne à cette révocation des raisons d’ordre éthique. Le parti évoque, en effet, la condamnation d’El Hor par la justice à des peines de prison ferme dans deux affaires différentes de dilapidation de deniers publics. Lors du premier procès, ajoute le communiqué, l’ancien vice-président du conseil communal de Marrakech a été condamné à deux ans de prison ferme pour «gaspillage d’argent public». La justice lui avait reproché d’avoir pris des décisions qui ont coûté au budget de la ville plus de 150 millions de dirhams en l’espace de quatre jours.

Le quotidien Al Akhbar rapporte que le communiqué du FFD indique que, lors du deuxième procès, El Hor a été condamné à trois ans de prison ferme pour falsification et escroquerie dans le scandale du casino Saâdi. Ainsi, le secrétariat régional du FFD de Marrakech a décidé de le révoquer en tant que secrétaire régional du parti et de porter à la connaissance de l’opinion publique et des autorités locales de Marrakech qu’il ne faisait plus partie de cette formation.

Il faut rappeler qu’Ahmed Mansouri, cousin de l’actuelle maire de Marrakech, avait eu plusieurs différends avec Mohamed El Hor, dont certains ont été portés devant la justice. Les mêmes sources indiquent que la nomination d’Ahmed Mansouri en tant que coordinateur régional a été récusée par les dirigeants et les bases du parti à Marrakech. Les militants et les militantes, poursuivent ces sources, le considèrent comme un homme qui sème la zizanie partout où il passe, rappelant ses passages tumultueux au PPS, à l’USFP et à l’UC.