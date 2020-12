© Copyright : DR

Dans une déclaration pour Radio France Internationale (RFI), le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, réfute l’idée fausse qui laisserait penser à un «deal» entre le Maroc et les Etats-Unis, aux dépens des engagements du Royaume en faveur de la Palestine.

«La politique étrangère marocaine n'a jamais été dans le marchandage, n'a jamais été dans le deal. Le Maroc a développé des relations avec Israël depuis des années, la reconnaissance officielle ne date pas d'hier, elle date des années 1990. Le Maroc a ouvert un bureau de liaison en 1994 à Tel-Aviv, et il existe toujours. Il est fermé, mais il est là, il y a un bâtiment, il s'appelle bureau de liaison du Maroc auprès d'Israël, et la même chose à Rabat», a affirmé le ministre marocain des Affaires étrangères, dans une interview accordée à Radio France Internationale.

Nasser Bourita a également souligné que la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara par les Etats-Unis est le fruit d’un processus de deux ans et demi. Lequel processus a été entamé lors de la visite du conseiller du président américain, Jared Kushner, au Maroc en mai 2018 et de sa rencontre avec le Roi Mohammed VI.

Les contacts entre le Maroc et les Etats-Unis ont été permanents, «soit directs, soit à travers des émissaires et des délégations», lors desquels le Maroc n’a eu de cesse de présenter ses arguments, ce qui a fini par aboutir au décret du président Donald Trump, a expliqué le ministre.

En plus, le Maroc est un acteur important du dossier du Moyen-Orient, un intermédiaire, un «facilitateur» crédible auprès de tous les protagonistes, a-t-il indiqué.

Nasser Bourita a également réaffirmé que «la cause palestinienne est importante pour Sa Majesté le roi, pour le gouvernement marocain et pour le peuple marocain».

Quant à savoir si la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara pourrait être remise en cause avec l’arrivée d’une nouvelle administration américaine, Bourita a été on ne peut plus clair, affirmant que le Maroc et les Etats-Unis sont liés par des relations qui ne dépendent pas de la nature du parti au pouvoir.

«La relation maroco-américaine ne dépend pas des administrations, c'est une relation ancrée dans l'Histoire et c'est une relation ancrée sur des leviers solides. D'un autre côté, n'oublions pas que les administrations successives démocrates et républicaines ont toujours soutenu l'autonomie proposée par le Maroc. Ils l'ont qualifiée de sérieuse, crédible et réaliste. Donc le Maroc travaillera avec la nouvelle administration, avec le même esprit de partenariat et avec le même levier en faveur de la paix et de la stabilité», a affirmé Bourita.