© Copyright : DR

Lotfi Bouchaâra, ambassadeur du Royaume à Moscou, était l’invité, le 24 novembre, de la BBC. Le diplomate marocain est revenu sur l’intervention des FAR à El Guerguerat pour rétablir la libre circulation des biens et des personnes.

L’ambassadeur marocain s’exprimait lors de l’émission "Focus on Africa", diffusée le 24 novembre 2020 sur cette station britannique. Au début de son intervention, il a rappelé toutes les démarches entreprises par le Maroc pour débloquer la situation, dont les multiples appels à l’ONU dont le secrétaire général n’a eu de cesse de rappeler le Polisario à l’ordre.

«Nous avons privilégié au début le recours aux démarches diplomatiques. Ainsi, nous avons entamé des contacts avec le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec le Conseil de sécurité et aussi avec les Forces de la Minurso déployées au Sahara», explique Lotfi Bouchaâra.

«Ainsi, trois semaines s’étaient écoulées sans voir de solution à l’horizon, d’autant que le Maroc ne peut pas admettre que le passage demeure bloqué par des éléments armés sans prendre les mesures qui s’imposaient. En dernier recours, le Maroc a lancé, le 13 novembre, une opération limitée sans aucun caractère offensif. L’objectif de cette opération était de sécuriser le libre mouvement d’échange entre le Maroc et la Mauritanie», a rappelé le diplomate marocain.

«La route est ouverte maintenant à la circulation. Et j’aimerais préciser que l’opération visant les éléments armés du Polisario a été menée avec beaucoup de professionnalisme puisqu’elle a atteint son objectif sans que personne, Dieu merci, ne soit touché ou blessé», affirme Lotfi Bouchaâra qui rappelle le large soutien international apporté à l’intervention du Maroc.

«Jusqu’à présent, plus de 35 pays ont apporté leur soutien à l’opération menée par le Maroc puisque personne ne tolère une violation de la loi dans cette région. Lorsque Sa Majesté le Roi s’est entretenu, dernièrement, avec M. Guterres, il a souligné que le Maroc s’engageait toujours à respecter le cessez-le-feu et le processus politique, et d’ajouter que le Maroc est disposé à négocier avec toutes les parties prenantes pour résoudre ce problème», a ajouté l'ambassadeur.

Un acte offensif du Maroc? «Il s’agit d’une opération à vocation défensive, puisque notre armée est intervenue dans un cadre de défense. Et elles sont toujours là-bas pour assurer la libre circulation au niveau du passage d’El Guerguerat, loin de toutes aspirations offensives», répond l’ambassadeur marocain à Moscou.

Lotfi Bouchaâra évoque aussi le rôle de l’Algérie dans le conflit autour du Sahara Marocain. «Nous réitérons que nous sommes complètement engagés dans le processus politique. Mais ce processus politique ne peut aboutir en l’absence de véritables partenaires. Dans ce cadre, l'Algérie est une partie clé dans ce différend, et tout le monde, y compris dans les Nations Unies, connaît le rôle de l'Algérie dans ce conflit depuis ses débuts en 1975, en armant le Polisario et lui apportant un soutien à l'échelle internationale», a déclaré le diplomate marocain, qui a précisé à la BBC que «le Maroc est disposé à négocier avec des parties et non pas avec un fantôme».

«Par ailleurs, le Polisario devra choisir entre le fait de se plaindre du processus politique et de faire en même temps des déclarations de guerre. Ces deux choix sont incompatibles», a conclu Lotfi Bouchaâra.