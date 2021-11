© Copyright : DR

Kiosque360. Juste après l’adoption définitive du PLF2022, la chambre des Représentants se dotera des outils nécessaires permettant à l’institution d’assurer l’interprétation en direct de ses travaux de l’amazigh vers l’arabe et vice-versa. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Ahdath.

L’officialisation de la langue amazighe se concrétise au Maroc. En effet, la première chambre du parlement envisage, dès cette session législative, la mise en application de la loi organique sur l'officialisation de la langue amazighe. Pour ce faire, l’institution législative n’attend que le déblocage de son budget au titre de l’exercice 2022, après l’adoption définitive du projet de loi de finances 2022 par le circuit législatif, pour lancer le chantier.



D’après le quotidien Al Ahdath Al Maghrebia, qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 18 novembre, dès que le budget du parlement sera débloqué, la chambre des Représentants acquerra les équipements nécessaires et conclura un contrat avec une agence spécialisée pour assurer la traduction instantanée des travaux de l’amazigh vers l’arabe et vice-versa. «La formule permettra aux députés amazighs de s’exprimer en langue amazighe et aux autres de comprendre le contenu de leur intervention», indiquent les sources du quotidien.



D’ailleurs, poursuit Al Ahdath, la question a toujours été soulevée au sein de l’institution législative et le président de la chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, avait promis au début de la rentrée parlementaire la mise en application de la loi organique sur l’officialisation de la langue amazighe. Et ce, ajoute le quotidien, pour être en harmonie avec la loi fondamentale qui dispose dans son article 5 que «l'arabe demeure la langue officielle de l'État. L'Etat œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation. De même, l'amazigh constitue une langue officielle de l'État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception».



Dans ce sillage, rappelle le quotidien, le parlement avait adopté en 2019 une loi organique sur l’officialisation de la langue amazighe et son emploi dans l’administration, les collectivités territoriales et les services publics pour assurer son intégration dans les divers domaines de la vie publique. La question se fera de manière progressive avec une période transitoire, accordant un délai de 15 ans pour publier les textes législatifs et réglementaires au Bulletin officiel en amazigh. Le même délai a été accordé aux collectivités territoriales, afin de diffuser leurs décisions et leurs délibérations en amazigh.



Par ailleurs, ajoutent les sources du quotidien, la chambre des Représentants compte également introduire le système de vote par voie électronique pour l’adoption des projets de loi. Cette question avait été soulevée lors des précédents mandats avant d’être abandonnée, rappellent les sources du quotidien. Et d’ajouter que le bureau de la chambre n’a pas encore tranché sur la formule à mettre en œuvre, le vote par carte magnétique pouvant être manipulé si un député vote avec la carte d’un autre. La proposition de vote par empreinte serait donc à l’étude.