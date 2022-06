© Copyright : MAP

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a remercié, ce vendredi 24 juin 2022, les autorités marocaines pour leur «coopération extraordinaire» après l’avortement d’un assaut massif et violent de migrants subsahariens sur la ville de Melilia.

La réaction du gouvernement espagnol sur l’intervention des forces de l’ordre marocaines pour stopper un assaut massif de migrants sur la ville de Melilia, survenu ce vendredi 24 juin 2022, n’a pas tardé. Depuis Bruxelles, où il participait à une réunion du Conseil européen ce même vendredi, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a tenu à remercier le Maroc. «Je voudrais remercier, au nom du gouvernement espagnol, le Maroc pour sa coopération extraordinaire en matière de lutte contre l’émigration clandestine», a déclaré le chef de l’exécutif espagnol.

Adressant un message de solidarité et de remerciement aux forces de l’ordre marocaines et espagnoles pour leur engagement à faire échouer la tentative, Pedro Sanchez a également exprimé toute sa «solidarité avec les éléments des forces de l’ordre des deux pays, qui ont été blessés, lors de violents affrontements avec les migrants subsahariens qui ont tenté de traverser, illégalement, la clôture» entre Nador et Melilia.

«Par la même occasion, je voudrais souligner l’importance d’entretenir de bonnes relations avec le Maroc qui est un allié stratégique pour l'Espagne… Je vous rappelle que le Maroc fait, également, face à de fortes pressions migratoires, en provenance d’autres pays subsahariens, notamment ceux situés dans la région du «Sahel», a affirmé Sanchez.

Un groupe de migrants illégaux issus de pays d’Afrique subsaharienne, dont le nombre est estimé à 2.000 personnes, a tenté, ce vendredi, de forcer le passage vers Melilia. Ceci, en escaladant le grillage séparant cette ville de Nador. Les forces de l’ordre sont intervenues pour mettre fin à cette tentative, au cours de laquelle les migrants ont usé d’une grande violence. Quelque 140 membres des forces de l'ordre ont été blessés, dont 5 grièvement, pendant cette intervention.

Cinq candidats à l’émigration clandestine ont trouvé la mort en se bousculant pour forcer leur entrée ou en tombant du haut dudit grillage, précisent les autorités locales dans un communiqué. On déplore également 76 autres blessés, dont 13 graves. Les blessés, tant parmi les forces de l’ordre que chez les migrants, ont été transférés à l’hôpital Hassani de Nador et au CHU d’Oujda afin de recevoir les soins nécessaires.

De l’autre côté de la clôture, la préfecture de Melilia a indiqué, pour sa part, que 49 agents des forces de l'ordre espagnoles avaient été blessés légèrement vendredi au niveau de la frontière, tout comme 57 migrants à des «degrés divers», dont trois ont dû être pris en charge au sein de l'hôpital du préside.

Lors du premier trimestre 2022, selon des chiffres officiels recueillis par Le360, les autorités marocaines ont déjoué 14.746 tentatives d’émigration irrégulière à travers les différentes voies maritimes et terrestres menant du Maroc à l’Espagne. Le Maroc a démantelé, au cours de la même période, 52 réseaux criminels de trafic illicite de migrants et de traites humaines. En 2021, le Maroc a réussi à neutraliser 63.121 tentatives de migration irrégulière vers l'Europe et à démanteler 256 réseaux criminels s’activant dans ce domaine.