Armement: quand la stratégie marocaine fait trembler la France et l’Espagne

La presse espagnole et française s’intéressent à nouveau à la puissance militaire du Maroc à la lumière des contrats d’armement qu’il a signés avec plusieurs pays. C’est ainsi que le site espagnol Atalayar a repris un reportage de l’AFP consacré à l’arsenal militaire du royaume, intitulé «Le Maroc mise sur l’arsenal chinois pour renforcer sa puissance militaire».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du vendredi 9 juin, que selon l’AFP, le Maroc a reçu de la Chine des systèmes de missiles antichar HJ-9A pour diversifier ses capacités militaires défensives. La même source indique que le royaume a conclu un accord pour moderniser et développer un système de défense qui est à la portée de peu de pays. Plus précisément, Rabat cherche à améliorer et à renforcer ses capacités militaires défensives, notamment celles qui sont technologiquement avancées.

Les FAR possèdent actuellement un système de missiles conçu pour attaquer les chars, les véhicules blindés et les bâtiments fortifiés à des distances de plus de 5 kilomètres. Ce système, l’un des meilleurs au monde, dispose d’un système de guidage radar qui utilise des ondes millimétriques pour améliorer la précision des mécanismes de ciblage et de guidage. Selon le site The Défense Post, ce système s’ajoute à un ensemble de systèmes acquis par le Maroc dans ce domaine, notamment le système HJ-8L qui peut cibler des véhicules militaires jusqu’à une distance de 4 kilomètres.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que bien que les FAR disposent actuellement d’armes terrestres, aériennes et maritimes diversifiées et de haute qualité, les experts militaires estiment que les contrats signés par le Maroc et la Chine entrent dans le cadre d’un partenariat stratégique entre les deux pays. Le royaume a, en effet, acquis des avions de chasse F-16, des hélicoptères Apache et des chars Abrams, ainsi que de missiles américains Himars.

Le directeur du Centre maghrébin de recherches et d’études stratégiques, Nabil Al-Andalus, a indiqué dans une déclaration à l’AFP que «le développement des capacités défensives et offensives des Forces armées royales, l’ouverture à la nouvelle génération d’armes et de système de défense et à l’industrie de la technologie de guerre de précision dont dispose la Chine entre dans le cadre de la diversification des partenaires du royaume dans un climat de confiance».

Le royaume a signé dernièrement une série d’accords militaires avec la Chine pour diversifier son arsenal militaire de précision. Ce qui a changé la donne dans le Sahara et consacré le caractère prioritaire dans les relations entre les deux pays. Ceci étant, le Maroc reste ouvert aux entreprises étrangères qui produisent des drones pour Israël, les États-Unis et la Turquie, conclut l’AFP.