Kiosque360. Gendarmerie royale, sûreté nationale, forces armées royales…Suite au drame de Nador, le Maroc renforce son dispositif sécuritaire dans les environs de Sebta et Melilia. Les détails dans cette revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Le 24 juin, des migrants clandestins, issus de pays d'Afrique subsaharienne, ont mené une tentative d’assaut groupé contre la clôture métallique au niveau de la province de Nador, utilisant des méthodes très violentes et provoquant une bousculade énorme et des chutes mortelles du haut de la clôture.

Le dernier bilan, rendu public samedi dernier par les autorités locales, faisait état de 23 morts parmi les Subsahariens clandestins. Un élément de la force publique et 18 assaillants sont toujours sous surveillance médicale. Côté blessé, on en recense 170 parmi la police et 76 chez les assaillants.



En effet, cette tentative de passage en force a été marquée par l’usage d’une violence inouïe par les candidats à l’immigration irrégulière face aux éléments des forces de l’ordre, qui ont agi avec professionnalisme et dans le respect des lois et des règlements. En réaction, le Maroc a décidé de renforcer sa sécurité dans les environs de Sebta et Melilia.

Dans sa livraison du 28 juin, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte ainsi que le Royaume a pris la décision de mobiliser davantage ses forces de l’ordre. Celles-ci sont composées des éléments de la Gendarmerie royale, de la Sûreté nationale, des Forces auxiliaires, mais aussi d’éléments des Forces armées royales (FAR).

Dans ce sens, le quotidien relève que de grands responsables des FAR ont pris part à des réunions tenues à Nador et à M'diq. Lors de ces réunions, la décision a été prise concernant le renforcement du dispositif sécuritaire dans les environs de Sebta et Melilia. Autre décision prise: la limite des mouvements et des assauts des candidats à l’immigration clandestine.

D’après les sources d’Al Ahdath Al Maghribia, les Forces armées royales ont renforcé leur présence sur les frontières avec l’Algérie, notamment à côté de Maghnia et du côté adjacent de Saidia. Ces passages frontaliers sont utilisés par les mafias de traite des êtres humains pour permettre aux candidats d’émigrer vers le Maroc, avant de tenter de rejoindre l’Europe.