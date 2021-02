© Copyright : DR

Le Parti Marocain Libéral (PML) va déménager dans un nouveau siège central à Rabat. Une autre façon de rompre avec l’ère de Mohammed Ziane. Explications.

Le Parti Marocain Libéral (PML), désormais dirigé par le jeune avocat Isaac Charia, vient de s'offrir un nouveau siège central, à Rabat. Une autre manière de tourner la page de Mohammed Ziane, qui a été débarqué de la direction de ce parti, fin janvier dernier, lors d’un congrès national extraordinaire.

Selon des sources interrogées par Le360, le nouveau siège est sis avenue Allal Benabdellah, non loin de l’ancien quartier général.

"Ce nouveau siège a été loué à un particulier et c’est une manière de rompre avec l’ancienne direction", explique un dirigeant du PML.

"De toutes les manières, l’ancien siège était loué au nom de Mohammed Ziane et non au nom du parti. De plus, il n’a jamais payé de loyer pendant plusieurs années", ajoute cet interlocuteur. Le nouveau siège du PML sera officiellement inauguré le mercredi 24 février.

Le 30 janvier dernier, à l’issue d’un congrès national extraordinaire, Isaac Charia avait été porté à la tête du PML.

Le nouveau dirigeant a indiqué, dans un précédent entretien avec Le360, que "le PML a commencé à préparer les élections de 2021 après avoir boycotté celles de 2015 et de 2016".

"Nous venons de créer une commission électorale au sein du parti et décidé, par ailleurs, d'ouvrir une nouvelle section régionale à Kénitra", avait affirmé Isaac Charia. Et de préciser que son parti allait couvrir 70% des circonscriptions électorales en 2021.