Kiosque360. La presse nationale, toutes tendances confondues, a largement commenté le discours prononcé par le souverain à l’occasion du 45e anniversaire de la Marche Verte. Tour d’horizon.

Une position inébranlable, des acquis diplomatiques et de nouveaux projets de développement dans les provinces du Sud. C’est ainsi que le quotidien Al Ahdath Al Maghribia résume, dans son édition du lundi 9 novembre, le discours royal prononcé, samedi, à l’occasion du 45e anniversaire de la Marche Verte. Le discours royal, bien qu’ayant évoqué les provocations d’El Guerguerat, ne s’est pas attardé sur cette question qui est, en fait, une affaire réglée. Le discours, estime le quotidien, s’inscrit dans la dynamique du développement régional lancée en 2015, après l’essoufflement de la dynamique du plan d’autonomie proposé en 2007. Une dynamique qui a d’ailleurs été adoptée par le Conseil de sécurité qui prône aujourd’hui une solution politique réaliste à ce conflit, précise Al Ahdath Al Maghribia.

Le quotidien Akhbar Al Yaoum, qui commente également ce discours dans son édition du même jour, parle, lui, de «messages de fermeté» destinés aussi bien aux ennemis qu’aux voisins du Royaume. Le roi, précise le quotidien, annonce l’intention du Maroc d’aller de l’avant dans la délimitation de ses frontières maritimes sud en concertation avec l’Espagne, tout en rejetant les dépassements et en dénonçant les provocations du Polisario. De même, pour le souverain, poursuit Akhbar Al Yaoum, il est temps d’investir dans les potentialités énormes qu'offrent le littoral et le domaine maritime des régions du Sahara marocain.

Le souverain annonce le parachèvement de la délimitation de ses frontières maritimes et appelle l’Espagne au dialogue, titre de son côté Al Akhbar dans son numéro du 9 novembre. Le souverain, rapporte le quotidien, souligne que le Maroc poursuivra, et avec constance, le dialogue engagé avec le voisin du Nord, l’Espagne, au sujet des zones de chevauchement des eaux territoriales des deux pays amis. Le quotidien rappelle, en ce sens, le processus juridique et législatif mené pour achever ce chantier dans le respect des normes du droit international maritime. Le quotidien précise, à ce propos, que la loi 37-17 portant délimitation des frontières maritimes et création d’une zone économique exclusive dans les eaux territoriales du Sud du Royaume est entrée en vigueur depuis le mois de mars dernier.

Ainsi, «la Marche se poursuit», titre pour sa part le quotidien Assabah dans son numéro de ce lundi. Reprenant des extraits du discours, le quotidien estime que le plan d’autonomie proposé par le Maroc jouit de la confiance de la communauté internationale. En même temps, souligne Assabah en citant le discours, les membres de la communauté internationale refusent aujourd'hui, dans leur grande majorité, de s’aligner sur les thèses des autres parties. De ce fait, 163 pays, représentant 85% des Etats membres des Nations Unies, ne reconnaissent pas l’entité factice.

Le quotidien évoque, en outre, les potentialités économiques des régions du Sahara marocain, notamment dans le domaine de l’économie bleue ou l’économie maritime. Il estime, par ailleurs, qu’à ce niveau, le nouveau port de Dakhla constitue un coup de grâce pour les séparatistes du Polisario et leurs mentors. En effet, si le port de Tanger-Med est, d’ores et déjà, reconnu comme le premier port en Afrique, le port Dakhla Atlantique contribuera à coup sûr à consacrer cette tendance.