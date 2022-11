© Copyright : DR

Kiosque360. Le ministère de l’Intérieur a dévoilé les détails de l’aide directe aux familles qui sera effective après l’opération du recensement de la population. Les postulants devront s’inscrire dans le RNP et le RSU. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Ahdath Al Maghribia

En attendant l’opération de recensement de la population, le ministère de l’Intérieur effectue les dernières retouches pour garantir la réussite du programme d’aide directe en mobilisant les ressources humaines et les moyens logistiques nécessaires.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rappelle, dans son édition du jeudi 17 novembre, que le Registre social unifié (RSU) est un registre numérique dédié à l’inscription et au ciblage des familles désireuses de bénéficier du programme d’aide sociale. Il est ouvert à tous les citoyens marocains ainsi qu’aux étrangers résidant sur le territoire national à condition qu’ils s’y inscrivent. Comme il est obligatoire pour tous les membres de la famille de s’inscrire dans le Registre national de la population (RNP) avant de s’enregistrer dans le RSU sachant que l’inscription dans ce registre ne donne pas automatiquement l’accès au programme d’appui social.

Tout membre majeur de la famille pourra s’y inscrire à travers le portail www.rsu.ma ou dans le centre des services des citoyens auxquels est rattachée la résidence de la famille. Le déclarant doit remplir un formulaire comportant les données personnelles des membres de la famille ainsi que certaines données socioéconomiques du ménage (frais de consommation d’eau, d’électricité, de téléphone, etc.). Après vérification de ces données par les services compétents un indice socio-économique du ménage sera établi sachant que le résultat lui sera communiqué dans un délai de 5 à 10 jours.

Al Ahdath Al Maghribia souligne que la définition adoptée de la famille est similaire à celle agréée par le haut-commissariat au Plan (HCP). «La famille est un groupe de personnes, ayant des liens de parenté ou non, qui habitent dans un même logement et contribuent aux même dépenses nécessaires pour subvenir à leurs besoins communs. Toute personne vivant seule est considérée comme constituant un ménage». Concernant le ciblage, le RSU met à la disposition des programmes d’appui un système fiable et rationnel pour cibler les familles, lequel système a été développé en coopération avec le HCP.

Ce système repose sur l’octroi à toute famille inscrite d’un indice chiffré reflétant sa situation socioéconomique conformément à une méthode de calcul établi par la HCP basée sur les enquêtes nationales relatives aux dépenses des ménages. A noter qu’un seuil d’éligibilité pour chaque programme d’appui social est défini selon les objectifs et les financements disponibles sachant que toutes les familles dont l’indice est inférieur à ce seuil sont considérées comme habilitées à bénéficier du programme concerné.