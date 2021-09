© Copyright : DR

Kiosque360. Le maire d’Agadir, Aziz Akhannouch, a constitué son équipe dirigeante en répartissant les tâches et en déléguant les pouvoirs à ses dix vice-présidents affiliés au RNI, au PAM, à l’USFP et à l’Istiqlal.

Les conseillers du RNI et leurs alliés dans le conseil communal d’Agadir ont entamé leurs missions sur le terrain directement après l’élection du président, de ses adjoints et du secrétaire général de la commune.

Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du vendredi 1er octobre, que le maire de la ville, Aziz Akhannouch, a supervisé la répartition des missions et des délégations à ses dix adjoints. Les cinq premiers vice- présidents Rnistes, Mustapha Bouderka, Bachir Benahmad, Abdelghani Bouiichi, Abdallah Belghir et Fatima Amzil, ont été chargés respectivement des secteurs travaux, de l’urbanisme, du budget, des finances, de l’environnement, des affaires économiques et des affaires sociales.

Les cinq adjoints restants, Lahousine Abadrar (PAM), Mohamed Akarnane (USFP), Al Habib Aghriss (Istiqlal), Fatima Zahra Abou Zaid (RNI) et Zahra Manchoudi (RNI), ont hérité des secteurs de la santé, des affaires juridiques, de la communication, de la jeunesse et des sports ainsi que de la culture.



Le quotidien Al Akhbar rapporte que la liste des adjoints du président présentée par Aziz Akhannouch au cours de l’élection du bureau a remporté 53 voix sur les 61 que compte le conseil communal. Le bureau du conseil a été constitué par les dix vice-présidents affiliés aux partis du RNI, de l’USFP et du PAM.



Il faut rappeler que le RNI a remporté 29 sièges sur les 61 que compte le conseil communal d’Agadir. Pour former le bureau dirigeant, le parti de la Colombe s’est allié avec le PAM qui est arrivé en deuxime position avec 6 sièges, suivi de l’USFP avec 5 sièges et de l’Istiqlal avec 4 sièges.