© Copyright : DR

Jamaâ Mouatassim, le numéro deux du PJD qui a été maintenu par Aziz Akhannouch dans sa fonction de cabinard à la Primature, a été poussé par les critiques à présenter sa démission du parti de la Lampe. Contacté par Le360, il annonce aussi avoir demandé au chef du gouvernement de le libérer sans tarder de ses fonctions.

Agacé par les critiques, Jamaâ Mouâtassim a lâché en envoyant vendredi soir sa lettre de démission à Abdelilah Benkirane, le patron du parti de la Lampe. «Suite aux interprétations tendancieuses qu’a suscitées chez de nombreux membres du PJD l’information de mon maintien en tant que chargé de mission au sein du cabinet du chef du gouvernement, (…) je vous prie, Monsieur le secrétaire général, d’accepter ma démission du secrétariat général, et ce, afin de lever tout embarras, toute confusion et toute gène pour le parti, pour ma famille et pour ma modeste personne», a écrit Mouâtassim dans sa lettre de démission dont Le360 a reçu une copie.



Jamaâ Mouâtassim a affirmé néanmoins qu’il restera toujours un membre actif du PJD. «Je continuerai à assumer mon rôle de militant à l’intérieur de ce parti auquel je suis fier d’appartenir», a-t-il ajouté.

Contacté par Le360, le concerné a confirmé avoir présenté sa démission, exprimant ses regrets que la situation «n’a pas été comprise par certains militants». Parallèlement, «j’ai demandé à Ssi Aziz Akhannouch de me libérer de mes nouvelles fonctions», a affirmé le bras droit d’Abdelilah Benkirane.

A l’heure où nous mettions en ligne, une réunion du secrétariat général du PJD venait de commencer à Rabat et devrait, entre autres, statuer sur la demande de démission formulée par Jamaâ Mouâtassim.