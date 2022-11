© Copyright : DR

Kiosque360. Pour le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le secteur de la justice joue un rôle important dans la mise en place du socle et des principes de la bonne gouvernance. Cet article est une revu de presse du quotidien Assabah.

La Justice joue un rôle clé dans la mise en place du socle et des principes de la bonne gouvernance. C’est le message de Mohamed Abdennabaoui, président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, prononcé lors de l’ouverture d’une journée d’étude organisée ce weekend sur la coordination institutionnelle et la protection des données à caractère personnel.

Pour le responsable judiciaire, les services qu'offrent la justice aux justiciables impactent directement les intérêts de ces derniers. C'est pourquoi les tribunaux et l’ensemble des acteurs intervenants dans le secteur de la justice doivent travailler pour offrir les conditions idéales pour l’atteinte des objectifs de bonne gouvernance qui sont fixés pour les administrations judiciaires.

C’est Assabah qui se fait écho de l’intervention de Mohamed Abdennabaoui dans son édition du lundi 14 novembre. Le quotidien rapporte qu’un appel est lancé pour la simplification des procédures pour l’ensemble des justiciables, et pour la mise en place d’outils permettant de leur offrir les informations et explications nécessaires. Dans le même sens, le responsable a insisté sur la facilitation de l’accès aux services de la justice, en s’appuyant sur ce que permettent aujourd’hui les nouvelles technologies. Ceci permettrait, en plus d'offrir cet accès, d’éviter aux justiciables bon nombre de complications qu’ils peuvent rencontrer, notamment pour se déplacer dans les tribunaux.

Toujours d’après Assabah, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a également précisé que le service public d’une manière générale, les services judiciaires en particulier, traitent chaque jour une quantité énorme de données personnelles ayant un lien direct avec la vie privée des citoyens, soit le droit le plus important protégé par la Constitution et la loi. Ainsi,la préservation du caractère secret de ces données et leur traitement de manière précise et adéquate constituent des règles essentielles pour la bonne gouvernance du service public, sans oublier l’impératif de veiller à une mise en œuvre stricte des dispositions légales dans ce domaine.

Sur un autre registre, ajoute le quotidien, cette rencontre a été aussi l’occasion d’évoquer la stratégie du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire durant la période 2021-2026. Sur ce point, Abdennabaoui a rappelé qu’ axe principal est consacré à l’amélioration de l’efficacité du système de la Justice dans le but de promouvoir la qualité des services judiciaires à travers le traitement des procès et l’exécution des sentences dans un délai raisonnable, l’élimination des affaires non jugées définitivement, le renforcement de la confiance des justiciables en la Justice et la réalisation de la sécurité judiciaire à travers la publication de la jurisprudence judiciaire.