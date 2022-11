© Copyright : DR

Kiosque360. Mohamed Abdennabaoui a appelé les avocats, les bâtonniers, les vétérans et les sages de la profession à davantage de coopération en faisant prévaloir l'intérêt général et en respectant les droits et les intérêts des clients. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

La profession d’avocat joue un rôle primordial dans le système judiciaire et assiste la magistrature pour rendre la justice, a souligné, jeudi à Dakhla, le premier président de la Cour de cassation et président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, en mettant l’accent sur «la nécessité de respecter la déontologie et les bonnes pratiques basées sur l’intégrité, la dignité et la transparence».

Dans son intervention à l’ouverture du 31ème congrès de l’association des barreaux du Maroc, organisé à Dakhla, sous le thème «La profession d’avocat au Maroc, un militantisme constant, une sécurité professionnelle impérieuse et une appartenance africaine permanente», il a passé en revue les mutations majeures que connaît l’appareil judiciaire au Maroc, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 26 et 27 novembre.

La crise actuelle qui secoue la profession d’avocats a été également au cœur de l’intervention du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ). Dans ce cadre, il a appelé les avocats, les vétérans, les bâtonniers et les sages de la profession «à prendre en compte l’intérêt général, à respecter les droits et les intérêts des clients, à résoudre la crise avec sagesse et raison dans le respect des dispositions de la loi relative à la continuité du service public et à contribuer aux audiences et procédures judiciaires».

Rappelant aux avocats les lois régissant la profession, le président délégué du CSPJ a fait savoir que «l’étape critique, où les procédures judiciaires sont entravées par la crise, est un sujet qui ne peut être ignoré et laissé sans interaction, même avec la neutralité la plus totale et une forte réserve».

Et de rappeler aux avocats les devoirs qui leur sont imposés par les lois régissant la profession, notamment dans son premier article qui dispose que «la profession assiste la magistrature pour rendre la justice et les avocats font, dans ce sens, partie de la famille judiciaire».

De même, il a évoqué, dans ce sillage, l’article 39 de la loi régissant la profession qui dispose qu’«il est interdit aux avocats, dans tous les cas, de suspendre de concert et entièrement le concours qu'ils doivent au corps de la magistrature, que ce soit aux audiences ou pour les formalités de la procédure». Et de souligner que «le respect de la justice est une obligation qui s'impose à tous, les professionnels de la justice étant concernés en premier lieu».