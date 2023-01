© Copyright : DR-MAP

Sur très hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi, et le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR ont reçu, mardi à Rabat, le haut conseiller britannique à la Défense pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Martin Elliot Sampson.

Un communiqué de l'état-major général des Forces armées royales indique qu'en exécution des très hautes instructions royales, Abdeltif Loudyi, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l'administration de la Défense nationale, a reçu, mardi au siège de cette administration, l’air marshal Martin Elliot Sampson, haut conseiller britannique à la Défense pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA), en visite officielle au Royaume du Maroc.

Au cours de cette rencontre, qui s’est tenue en présence de l’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, les deux responsables ont exprimé leur satisfaction quant à l’excellence et la durabilité des liens privilégiés qui unissent les deux Royaumes et ont mis en exergue leur ambition de développer davantage ces relations séculaires, selon la même source.

Les deux responsables ont également échangé leurs points de vue sur la situation sécuritaire régionale, notamment en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Sahel, et ont mis l’accent sur la nécessité de consolider la coopération en matière de défense au service de la paix et de la stabilité régionale.

A ce titre, tout en mettant en avant le rôle historique dont le Maroc s’est toujours acquitté pour la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique grâce à la vision clairvoyante du roi Mohammed VI, les deux responsables ont passé en revue les différents volets de la coopération bilatérale et les voies et moyens de la renforcer davantage dans les domaines d’intérêts communs.

Le même jour, sur hautes instructions du roi Mohammed VI, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant de la Zone Sud a reçu, au niveau de l’état-major général des FAR à Rabat, Martin Elliot Sampson, poursuit le communiqué.

Après avoir qualifié les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume-Uni d’«historiques, dynamiques et exceptionnelles, basées sur l’amitié et la confiance mutuelle», les deux responsables ont échangé autour des différents domaines de la coopération bilatérale entre les FAR et les Forces armées britanniques. Cette coopération couvre la formation, l’échange de visites et d’expériences, et l’organisation d’exercices combinés, à l’image de l’exercice «Jbel Sahara».

A cette occasion, conformément aux hautes directives du Roi, le général de corps d’armée a exprimé la volonté des FAR de continuer à œuvrer pour promouvoir davantage la coopération militaire bilatérale, et également de l’élargir à d’autres domaines d’intérêt commun, notamment la sécurité maritime, les forces spéciales, l’industrie de défense et l’intelligence artificielle, ajoute le communiqué.

La coopération militaire maroco-britannique est régie par un Accord-cadre de coopération militaire et technique signé en 1993, ainsi qu’un Accord sur le statut des forces signé en 2013. Les activités bilatérales à entreprendre sont programmées selon un calendrier établi par une commission mixte qui se tient annuellement et alternativement à Rabat et à Londres.