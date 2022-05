© Copyright : MAP

Kiosque360. A l’occasion d’une nouvelle étape des assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, le ministre de tutelle a décliné les grandes lignes du nouveau modèle universitaire. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le nouveau modèle universitaire préparé par le département de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (ESRS) est de nouveau sur la table des principaux acteurs du monde universitaire, notamment ceux de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Abdellatif Miraoui, ministre de tutelle, vient d’y décliner les grandes lignes, en précisant que le modèle s’articule autour de 3 axes principaux, à savoir l’excellence académique et la recherche scientifique, la gouvernance numérique et le renforcement de l’innovation.

C’est Assabah qui s’intéresse au sujet dans son édition du lundi 29 mai, expliquant que l’annonce du ministre a été faite à l’occasion de sa participation à l’étape de Rabat-Salé-Kénitra des Assises régionales du Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur (PACTE ESRI 2030). Il a aussi précisé que les défis actuels et à venir, dus aux mutations structurelles que connaît le monde en général et le pays en particulier, appellent à la mobilisation d’un capital humain qualifié, renforcé par un développement de la recherche scientifique et l’innovation.





Le quotidien rapporte également que le ministre a insisté sur le rôle central que l'université est appelée à jouer pour relever ces défis, étant considérée comme une locomotive pour le renforcement de la compétitivité de l’économie nationale. C’est pourquoi, ajoute la même source, il est plus important que jamais de s’aligner sur les orientations majeures du nouveau modèle universitaire pour accélérer la transformation du secteur. Abdellatif Miraoui a également appelé à l’ouverture de l’écosystème universitaire, de la recherche scientifique et l’innovation sur l’environnement régional et local, à travers notamment des partenariats d’un nouveau genre avec les acteurs socio-économiques.

Selon Assabah, le ministre a également profité de sa sortie pour rappeler que le nouveau modèle universitaire place parmi ses priorités une équité territoriale effective qui permettrait la consécration de la dimension régionale des choix de développement au Maroc. Cela requiert la mise en place de pôles universitaires intégrés, à même de répondre aux priorités liées au développement et de contribuer à mobiliser et à valoriser les compétences prometteuses dont regorgent les différentes régions du Royaume.

Il est à noter que Rabat-Salé-Kénitra a été la dixième étape d’une série de rencontres régionales lancées par le ministère de tutelle afin de concrétiser, dans les faits, le Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation.