Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST, est arrivé, ce lundi 9 janvier à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour prendre part à la 46e réunion des patrons des polices arabes. En voici les enjeux.

Selon des sources informées, Abdellatif Hammouchi est arrivé, ce lundi 9 janvier à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, à la tête d’une importante délégation pour participer aux travaux de la 46e réunion des patrons des polices arabes qui démarrent aujourd’hui même en présence de plusieurs organisations arabes et internationales.

Le secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, ajoutent les mêmes sources, avait diffusé un communiqué précisant les objectifs de ce rendez-vous de haut niveau et affirmant que ce conclave connaîtra la participation, en plus de patrons des polices arabes, de représentants des pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), d’Interpol, du Bureau de lutte contre le terrorisme, de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC) et du Mécanisme de coopération policière relevant de l’Union africaine.

Y seront également représentés le groupe «Application de la loi» rattaché à l’Union européenne et le président de l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS). Rappelons par ailleurs qu'Abdellatif Hammouchi a fait son entrée au Conseil supérieur de cette prestigieuse institution en novembre dernier.

Au menu de cette importante réunion périodique, les patrons des polices arabes vont aborder plusieurs thématiques liées à la sécurité et au renseignement, dont en premier lieu les crimes liés au blanchiment d’argent et la mise en place d’une stratégie arabe commune de lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic d'organes.