33ème Sommet arabe: le roi Mohammed VI représenté par le chef du gouvernement

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, représentera le roi Mohammed VI aux travaux de la 33ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet. Il est arrivé ce mercredi et a été accueilli à l’aéroport international de Bahreïn par Cheikh Nasser Ben Hamed Al Khalifa.

La délégation marocaine à ce sommet comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le sommet de Manama discutera d’une série de questions relatives à l’action arabe commune dans ses dimensions politique, économique, sociale, culturelle et sécuritaire, en plus de la coopération des pays arabes avec d’autres blocs régionaux. L’accent sera également mis sur la question palestinienne, la sécurité dans la région arabe et la situation dans nombre d’États membres.