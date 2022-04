© Copyright : DR

Kiosque360. La Société nationale du transport et de la logistique a lancé un appel d’offres pour assurer 110.000 véhicules de l’Etat et des collectivités territoriales. L’estimation du marché est de l’ordre de 127 millions de dirhams. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Une enveloppe budgétaire de l’ordre de 127 millions de dirhams sera consacrée aux frais d’assurances des véhicules de l’administration publique et des collectivités territoriales. Ce marché, qui vient d’être lancé par la Société nationale du transport et de la logistique(SNTL), prendra effet dès le 1er janvier 2023. Le lot à assurer comprend plus de 110.000 véhicules. Il s’agit de presque 90.000 véhicules du parc-automobile des différentes administrations de l’Etat et environ 20.000 engins aux services des institutions publiques et des collectivités territoriales, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 21 avril.

Et de préciser que le volume des parcs à assurer peut varier selon les déclarations effectuées par chaque administration auprès des services de l’assurance de la SNTL. D’après les sources du quotidien, les administrations centrales se taillent la part du lion avec 51.000 véhicules, suivies des collectivités territoriales avec 31.000 engins. L’ensemble du lot sera assuré par les services de la SNTL.

Dans le même sillage, poursuit le quotidien, les collectivités territoriales ont dépensé, pendant une période de six mois, pas moins d’un milliard et 547 millions de dirhams pour l’acquisition des véhicules et des deux-roues. Ces dépenses arrivent en deuxième position dans la rubrique des investissements avec 29.2%.

Ces données, souligne le quotidien, montrent que la culture de dépenses extravagantes caractérise toujours les administrations publiques et les collectivités territoriales. Durant les deux derniers mandats gouvernementaux, le nombre de véhicules du parc-automobile de l’Etat a augmenté de 24.000 véhicules. Ce qui occasionne des dépenses faramineuses, surtout qu’il n’y a pas une gestion rationnelle du parc-automobile, soulignent les sources du quotidien.