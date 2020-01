© Copyright : DR

La chanteuse, citée dans l’affaire Hamza mon BB, a été aperçue hier, vendredi 17 janvier, dans un centre commercial à Casablanca. Elle en a profité pour tester sa «popularité».

Se rendant à un centre commercial à Sidi Maârouf, à Casablanca, Dounia Batma a été accueillie par une foule nombreuse. Les téléphones portables étaient brandis par plusieurs personnes pour immortaliser cette sortie de la chanteuse.

Cette dernière en a profité pour diffuser la vidéo de cet accueil chaleureux, en l’accompagnant d’un message empli d’espoir et de confiance.

«L’opinion publique est sur le terrain de la réalité. Je vous aime et merci pour votre amour et votre considération… On n’a pas fait d’annonce pour la date de [ma] présence. L’amour des gens ne vaut aucun prix…»

La chanteuse s’enorgueillit ainsi de sa «popularité» et en profite pour lancer un message à ceux qui en doutent. Car, estime-t-elle, c’est le terrain qui compte. Autrement dit, bas les racontars et fi du procès Hamza mon bb.

Dounia Batma est poursuivie en état de liberté, ainsi que sa sœur Ibtissam, pour «participation à l’accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer». Elle est interdite de quitter le territoire national.

La première audience du procès des sœurs Batma a été fixée au 10 février 2020, au tribunal de première instance de Marrakech.