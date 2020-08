© Copyright : DR

L'acteur de cinéma et de théâtre Rachid El Ouali est en colère contre le ministre de l'Education nationale Saaïd Amzazi. La dernière décision concernant la rentrée scolaire 2020-2021 est, selon le comédien, honteuse.

Rachid El Ouali a réagi de manière virulente au communiqué du ministère de l'Education nationale concernant la rentrée scolaire 2020-2021.

Dans une publication sur Instagram, l'acteur reproche au gouvernement de prendre des décisions de manière anarchique et irréfléchie.

"Ce n'est pas de cette manière qu'on dirige le pays. Avant la punition divine, l'histoire va vous punir", s'est-il exclamé.

Le comédien, très impliqué dans plusieurs actions de la société civile, s'adresse ici en premier lieu au ministre de l'Education nationale, Saaïd Amzazi, qui a laissé aux parents le choix entre l'enseignement à distance ou en classe pour leurs enfants, lors de l'année scolaire à venir.

"Honte à vous messieurs du gouvernement, et monsieur le ministre de l'Education, que votre dernière décision soit la seule et unique solution que vous proposez aux élèves et aux parents d'élèves".

Rachid El Ouali rappelle, en passant, les difficultés qu'ont eues plusieurs parents à payer les frais de scolarité de leurs enfants dans les écoles privées durant le confinement, au cours duquel de nombreux Marocains ont perdu leur travail.

