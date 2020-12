© Copyright : DR

L'épisode de "Stand Up" du samedi 12 décembre a créé un tollé sur les réseaux sociaux. La comédienne Nora Sqalli, membre du jury de cette émission qui révèle les humoristes, affirme que ses propos à Mohammed Khiari, "c'était pour rire". Une simple vanne mal interprétée...".

Nora Sqalli était-elle sérieuse lorsqu’elle a dit à Mohammed Khiari qu’il lui crée des problèmes avec son mari? La comédienne, membre du jury de l’émission «Stand Up» a demandé à son compère Khiari, lors du prime diffusé sur la chaîne Al Aoula, samedi 12 décembre de cesser de l’appeler «mon épouse de la droite». «Il faut arrêter avec ça, tu me crée de gros problèmes à la maison. Par respect à mon mari et à Zahra, stop». Nora Sqalli a ainsi laissé croire que son époux était un grand jaloux et qu'il n'accepte pas qu'un autre homme puisse lui faire des compliments.

Contactée par Le360, la comédienne met fin à la polémique. «C’est une vanne que j’ai lancé à Khiari. C’était pour rire et pour détendre l’atmosphère, c’est tout…» et de poursuivre: «Mon mari n’est même pas au courant; il ne regarde pas l’émission…», a-t-elle précisé.

Nora Skalli en profite pour mettre en garde le grand public contre les mauvaises ou fausses interprétations qui peuvent naître sur les réseaux sociaux après publication d’un extrait de vidéo sorti de son contexte. «Malheureusement, lorsqu’un extrait vidéo sorti de son contexte devient viral sur les réseaux sociaux, le spectateur ne possède pas toutes les informations et le background nécessaire pour bien comprendre de quoi il s’agit. Résultat: il extrapole».