Le patron de Tesla et nouvel acquéreur de Twitter, Elon Musk, salue le public sur la scène de la conférence TED2022: A New Era, à Vancouver, au Canada, le 14 avril 2022.

© Copyright : Ryan Lash / TED Conferences, LLC / AFP

Le milliardaire américain Elon Musk a rompu samedi le silence qu'il observait depuis le 21 juin sur Twitter, réseau social qu'il est en train de racheter, en publiant plusieurs photos dont une de lui en compagnie du pape François.

«Honoré de rencontrer @Pontifex hier» (vendredi, Ndlr), précise-t-il sur son compte pour accompagner la photo le montrant en costume noir à la droite du pape, tandis que quatre de ses enfants, également sur leur 31, se tiennent à la gauche d'un Jorge Bergoglio tout sourire.

L'homme le plus riche du monde a eu au total huit enfants: six avec Justine Musk (née Wilson) dans les années 2000, dont un décédé quelques semaines après sa naissance, et, plus récemment, deux avec la musicienne Grimes.

Le lieu et les détails de la rencontre ne sont pas précisés par le patron de Tesla et SpaceX, alors que de son côté le Vatican n'a pas communiqué sur cette visite de nature privée au pape François.

Elon Musk a estimé le 21 juin qu'il restait «quelques problèmes non résolus» dans son projet de rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, notamment la question «très importante» du nombre de faux utilisateurs sur le réseau social.