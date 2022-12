La chanteuse marocaine Dounia Batma et son ex-époux Mohamed Al Turk.

© Copyright : DR

Le tribunal de première instance de Marrakech a prononcé, jeudi 29 décembre 2022, le jugement de divorce de la chanteuse marocaine Dounia Batma et du producteur bahreïni Mohamed Al Turk. Détails.

Le tribunal de la famille de Marrakech a rendu son jugement annonçant la fin du feuilleton qui a accaparé l’attention des Marocains pendant des mois. Le divorce de Dounia Batma et son mari Mohamed Al Turk a été acté ce jeudi 29 décembre 2022.

Des sources judiciaires ont confirmé à Le360 que suite à quatre audiences au cours desquelles le juge a entendu les deux parties et leurs défenses, et après une tentative inaboutie de réconciliation, le tribunal a décidé d’émettre le jugement de divorce.

Selon le même jugement, Mohamed Al Turk devra donc verser à son ex-épouse une indemnité de logement de 4.000 dirhams pendant la période de viduité (idda), ainsi que la partie différée de la dot d’un montant de 5.000 dinars bahreïnis, soit l’équivalent de 138.700 dirhams.

Quant à la garde de leurs deux filles, Ghazal et Leila Rose, celle-ci a été accordée à leur mère Dounia Batma. Le tribunal a néanmoins donné à Mohamed Al Turk le droit de visite une fois par semaine, soit tous les dimanches de 10 heures du matin à 6 heures du soir. Le producteur bahreïni pourra également voir ses deux filles au deuxième jour de chaque fête religieuse et au cours de la deuxième moitié des vacances scolaires.

Par ailleurs, le même jugement de divorce oblige Mohamed Al Turk à payer, pour chacune de ses filles, une pension alimentaire de 1.400 dirhams en plus d’une indemnité de logement de 500 dirhams et une indemnité de droit de garde de 100 dirhams à son ex-épouse.

Pour rappel, Dounia Batma avait déposé, en septembre dernier, une requête de divorce pour cause de discorde, annonçant ainsi sa volonté de mettre fin à sa relation qui a duré plus de 10 ans avec Mohamed Al Turk.

La chanteuse marocaine avait également déposé une plainte auprès du tribunal de Marrakech, accusant son désormais ex-mari d’adultère et d’abus de confiance pour avoir disposé de l’argent de ses concerts alors qu’il était le gérant de son entreprise. Le tribunal a rendu, mercredi 28 décembre 2022, son verdict dans cette affaire et a condamné Mohamed Al Turk à trois mois de prison ferme et à une amende de 3.000 dirhams pour incitation à la débauche.