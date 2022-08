Blogueuse et à présent chanteuse, Safia Tazi vient de sortir un nouveau clip, «Ghandirha» («Je vais le faire»). Pour Le360, elle se confie aussi sur ses projets d'actrice pour la télévision.

Des réseaux sociaux au monde de la musique en passant par le petit écran, Safia Tazi est sur tous les fronts. L’amour et le soutien de sa communauté sont sa principale motivation. Elle dit tout sur ses projets artistiques.

A l’occasion de la sortie de son nouveau clip, «Ghandirha» («Je vais le faire»), la blogueuse Safia Tazi a bien voulu répondre aux questions que lui a posées Le360, sur ses différentes casquettes. La dernière en date? Chanteuse, avec un morceau écrit et composé par Zakaria El Mekes et Ayman Ennsiri, dit Divenci Music.

«Ma nouvelle chanson est avant tout un message d’espoir et de persévérance. J’essaie de dire à toutes les personnes qui me suivent qu’il est important de tenir à réaliser ses rêves quels qu’ils soient, que la vie est courte et qu’il faut travailler pour obtenir ce qu’on désire», assure-t-elle.

Interrogée sur ses propres rêves, la blogueuse se dit fière d’avoir réalisé une partie de ses ambitions, comme la comédie et le chant. Elle voudrait désormais lancer sa propre ligne de bijoux.

Concernant ses futurs projets, Safia Tazi fait savoir qu’elle sera présente sur le petit écran au cours du mois du ramadan, et annonce également préparer actuellement une autre chanson.

«Je vais jouer le rôle de la méchante dans la série Les Marocains dans l’espace, qui passera à la télévision au cours du mois du ramadan. J’ai également d'autres projets musicaux à venir», précise-t-elle.