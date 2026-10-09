Vols en Suisse: les Algériens en tête des étrangers condamnés en 2025

Les Algériens arrivent en tête des étrangers condamnés pour vol en Suisse en 2025. Selon les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS), relayées par les médias du pays, pas moins de 1.497 adultes de nationalité algérienne ont été condamnés pour ce motif.

Seuls 35 d’entre eux font partie de la population résidente permanente. Les autres relèvent de catégories comme les séjours de courte durée, les demandeurs d’asile arrivés depuis moins de douze mois, les touristes ou les personnes sans statut légal.

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Pour l’ensemble des infractions au Code pénal, le classement reste proche. On apprend que 1.964 Algériens adultes ont été condamnés en 2025, dont 83 résidents permanents. Ils devancent les Français et les Roumains. Les Marocains occupent la huitième place, avec 782 non-résidents condamnés.

Environ 34% des personnes condamnées en 2025 pour une infraction au Code pénal ne font pas partie de la population résidente permanente. Pour les vols, cette proportion atteint près des deux tiers.

Les vols recensés regroupent les vols à l’étalage, les vols à la tire, les vols de vélos ou de voitures et les cambriolages. Dans certains cas, le phénomène peut relever du «tourisme criminel», qui désigne des personnes venues dans un pays pour y commettre des infractions ciblées. L’OFS précise toutefois que ses données ne permettent pas de savoir combien de condamnés sont effectivement venus en Suisse dans ce but.

L’office calcule aussi des taux de condamnation rapportés à la population résidente permanente, afin de comparer les nationalités. Pour l’ensemble des infractions, les taux les plus élevés concernent la République démocratique du Congo (2,75%), l’Angola (2,31%), la Somalie (2,22%) et l’Algérie (2,19%).