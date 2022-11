Voici pourquoi le Ghana va désormais régler une partie de ses importations avec des lingots d’or

A partir du 1er janvier 2023, le Ghana va régler une partie de la facture de ses importations, notamment les carburants, par des lingots d’or, et non plus en dollars. Englué dans une crise économique aigüe, le pays vise plusieurs objectifs à travers cette décision exceptionnelle.

Par Moussa Diop