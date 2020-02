Voici les 5 pays d’Afrique pour lesquels la Banque Mondiale table sur un taux de croissance supérieur à 7%

© Copyright : DR

Six pays d’Afrique figurent parmi les 10 pays de la planète dont le taux de croissance sera le plus élevé en 2020 et 2021. Pour cinq d’entre eux, ce taux prévisionnel pourra dépasser 7%. Ces pays non pétroliers, leurs perspectives de croissance sont encore meilleures les années suivantes.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop