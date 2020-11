Voici les 10 pays africains les plus touchés par l’évasion fiscale, selon Global alliance for tax justice

Selon le rapport «Justice fiscale: état des lieux» de l’ONG Global alliance for tax justice (Alliance globale pour la justice fiscale), l’évasion fiscale des multinationales fait perdre annuellement 23,24 milliards de dollars à l’Afrique et touche surtout les pays pétroliers et miniers.

Par Moussa Diop