Visas: quels sont les pays africains les plus ouverts et les plus fermés aux voyageurs du continent?

Selon les données de la BAD, trois pays africains sont accessibles sans visa à tous les ressortissants des autres pays du continent. Mais l’atteinte de la libre circulation effective entre les pays africains n’est pas pour demain. Voici le classement des pays africains les plus ouverts et les plus fermés au reste du continent.

Par Moussa Diop