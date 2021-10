© Copyright : DR

Entouré du chef d’état-major Said Chengriha et de plusieurs cadors de la junte, le président algérien a récompensé un reportage télévisé, volé de A jusqu’à Z à une autre chaîne. Les responsables algériens, qui gouvernent un pays à la dérive, n’y ont vu que du feu.

La 7e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel en Algérie tourne au véritable fiasco. A l’occasion de la célébration de la journée nationale de la presse, se déroulait, en Algérie, le 23 octobre 2021, la cérémonie de remise de ce prix placé, cette année, sous le signe de «l’information entre liberté et responsabilité».

Une cérémonie très officielle (et très médiatisée), présidée par le président de la République himself, Abdelmadjid Tebboune, en présence du ministre de la Communication Ammar Belhimer, ainsi que de Said Chengriha, chef d’état-major de l’armée algérienne. En gros, tous les dirigeants de la junte avaient revêtu leurs plus beaux costumes pour la circonstance.

Ce jour-là, au palais du Peuple à Alger, Amar Belhimer a tenu à insister sur un point bien particulier, à savoir, a-t-il clamé avec véhémence, «l’attention particulière qu’accorde l’Algérie à la promotion de la liberté de la presse et au respect des principes de déontologie et d’éthique professionnelles et des droits et des libertés en tant que pratique impartiale, effective et responsable et non pas comme slogan vide de sens!»… De belles paroles et de belles intentions qui vont toutefois être contredites à peine quelques minutes plus tard, de la pire façon qui soit.

En effet, à l’issue de cette cérémonie, le jury a attribué le troisième prix de la presse électronique au site lallatv.com pour un reportage intitulé «Informations sur le web au temps du corona… entre liberté et responsabilité». Un titre qui rappelle étrangement, à première vue, la thématique même de cette 7e édition du prix, intitulée pour rappel «l’information entre liberté et responsabilité ». Mais si ce n’était que cela…

Le reportage plagiat de Lalla TV

Quelques jours plus tard, des médias et influenceurs algériens, interpellés par le sacre d’un média inconnu au bataillon, découvrent le pot aux roses. Le reportage récompensé d’un prix, remis par le président algérien lui-même, est un grossier plagiat. On ne parle pas ici d’un sujet qui se serait un peu trop inspiré d’un autre, mais d’un seul et même travail auquel on a retiré son logo d’origine pour le remplacer par un autre. Et le tour est joué. En somme, une falsification dans la pure tradition de l’appareil militaro-politique qui dirige l’Algérie.

Le reportage de El Djazaïria One plagié par Lalla TV

Et l’affaire ne s’arrête pas là. Il s’avère que ce reportage plagié a été volé à la chaîne télévisée privée, El Djazaïria One, qui a été fermée par les autorités le 23 août 2021. L’autre énormité, qui est pourtant passée inaperçue, concerne l’identité du média primé, le site internet Lalla TV. Ce prétendu média a été créé le 6 octobre dernier, soit à peine deux semaines avant ladite cérémonie de remise de prix, et, cerise sur le gâteau, depuis sa création, le site n’affiche qu’un seul contenu… le reportage primé.

Comment une telle énormité a-t-elle pu passer inaperçue, si tant est qu’elle n’était pas préméditée? C’est la question qui interpelle et qui met les feux des projecteurs sur un régime sans tête qui donne des signes extrêmement inquiétants sur ne serait-ce qu’un minimum de compétence des personnes aux commandes.