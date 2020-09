© Copyright : AFP/ Thomas Coex

En guise de souvenir de la pandémie, le Mexicain Omi Debua a décidé de proposer aux survivants du coronavirus, à Monterrey (nord du Mexique), le tatouage gratuit sur leur peau des mots "COVID-19 SURVIVOR".

"Comme ça, dans quelques années, ils pourront dire à leurs petits-enfants et à leurs enfants, "regarde, je me souviens qu'en 2020 j'ai eu le Covid, qui était alors une pandémie, une maladie mortelle, et j'ai survécu, voilà mon tatouage"", a expliqué ce tatoueur mexicain à l'AFP.

Il a décidé en fin de semaine dernière de lancer cette campagne gratuite de tatouage à Monterey, en "cadeau à tous ceux qui ont perdu quelque chose" pendant l'épidémie.

Oscar Morales, 20 ans, s'est fait tatouer sur le bras l'inscription pour se souvenir qu'il a probablement infecté, par négligence au début de l'épidémie, trois membres de sa famille, qui ont toutefois survécu.

"Je ne faisais pas attention (...) mais depuis que j'ai été testé positif, c'est protection maximum, avec masque en permanence et désinfection des mains", explique le jeune homme qui ne quitte plus son masque blanc de protection contre le virus.

Le Mexique a enregistré officiellement plus de 64.000 morts et près de 600.000 personnes infectées par le Covid-19.