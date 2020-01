© Copyright : DR

Le secteur du livre connaît d’énormes difficultés avec l’avènement de l’Internet et surtout des photocopieurs. La fréquentation des bibliothèques et les ventes de livres ont très fortement chuté. Explications.

Avec l’avènement de l’Internet et surtout son accessibilité de plus en plus facilité par la concurrence entre les opérateurs télécoms au Mali, le secteur du livre connaît d’énormes difficultés.

En effet, à cause de l’Internet la fréquentation des bibliothèques publiques a fortement chuté. Les lecteurs ont souvent accès aux documents via la toile. Du coup, les ventes de certains documents ont aussi baissé.

Toutefois, les libraires maliens soulignent que dans le même temps, l’Internet constitue une source de publicité et donc une opportunité pour soutenir la vente des livres.

Seulement, à cause des photocopieuses et du fait du non respect de la propriété intellectuelle, les commerçants et certains vendeurs de livres s’adonnent à la photocopie des livres destinés à la vente. Une situation qui tue la promotion du livre.