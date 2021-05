Vidéo. Mali: l'enfer des délestages électriques en pleine canicule

© Copyright : Le360 / Diemba Moussa Konaté

Les délestages intempestifs du réseau électrique empoisonnent la vie des Maliens. Ces derniers mois, ils ont été accentués à Bamako et dans certaines régions. Malheureusement, c'est de février à octobre, période de forte consommation à cause de la chaleur, qu'ils sont les plus fréquents.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté