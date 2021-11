Vidéo. Mali: le chanteur Iba One remporte cinq trophées aux All Africa Music Awards à Lagos

En Afrique du Nord, le Maroc a été le pays le plus primé avec des artistes comme Dizzy Dros, Hamza El Fadly, L7OR, Muslim, Zouhair Bahaoui, mais à l'échelle du continent, c'est le Malien Iba One qui sort grand vainqueur de ces All Africa Music Awards (AFRIMA) avec des distinctions de meilleur artiste dans cinq catégories.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté