Vidéo. Le Sénégal va produire des vaccins contre le Covid-19 et d’autres maladies endémiques

© Copyright : DR

Le Sénégal va entamer la production de vaccins anti-Covid-19 et d’autres maladies dans le cadre de l’initiative Equipe Europe soutenue par l’UE, les Etats-Unis et d'autres partenaires. L'Institut Pasteur de Dakar en hébergera la production et 25 millions de doses seront produites d'ici fin 2022.

Lire la suite de l'article sur notre site: le360afrique.com

Par Moussa Diop