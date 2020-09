Vidéo. La Mauritanie peaufine sa stratégie en vue de l’entrée en vigueur de la Zlecaf

La Mauritanie se prépare aux enjeux et défis que représente la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) censée entrer en vigueur en janvier 2021. Le ministère du Commerce et du tourisme a réuni plusieurs dizaines d’acteurs en vue d’exposer et de valider la stratégie du pays.

Par De notre correspondant à Nouakchott Amadou Seck