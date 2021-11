Vidéo. Guinée: le pagne traditionnel «leppi» de plus en plus prisé

© Copyright : le360 Afrique/Souaré

Le "leppi" reste encore le pagne traditionnel local guinéen le plus convoité. On le reconnaît facilement à son design frappant et ses variétés de couleurs. Ce pagne fabriqué depuis toujours par les artisans du Fouta Djallon, et utilisé lors de cérémonies importantes, est aujourd'hui inaccessible.