La vidéo de deux enfants sautant du 3e étage d’un immeuble à Grenoble, pour échapper aux flammes, a fait le tour du web. Ils doivent leur survie à des héros du quotidien, dont l’un est marocain.

Un appartement au troisième étage d’une barre d’immeuble en proie aux flammes. A l’intérieur, deux enfants seuls. Le plus âgé a 10 ans et le second, 3 ans seulement. Leur père est au travail et leur mère, sortie faire des courses avec leur frère.

Pris au piège, les deux enfants se dirigent vers la fenêtre, sous laquelle, trois étages plus bas se sont réunis quelques personnes du voisinage, qui assistent à la scène, impuissantes… Ou presque.

En effet, ceux-ci vont parvenir à convaincre les deux enfants de sauter du 3e étage, les mettant suffisamment en confiance pour accomplir ce geste fou.



L’aîné va alors suspendre son petit frère dans le vide et lâcher prise, sous les cris des voisins horrifiés, avant de se décider à sauter lui-même.

Miraculeusement, les deux enfants ont été réceptionnés quelques mètres plus bas par un groupe d’hommes, dont l’un a eu le poignet cassé en sauvant la vie de ces enfants.

Cet homme s'appelle Mouhsine Sbiti, un Marocain âgé de 34 ans. Il est actuellement hospitalisé au CHU de Grenoble pour soigner sa fracture, et devra ensuite se faire opérer.

Deux autres héros ont aussi participé à cet acte de bravoure. Il s’agit de Karim Meriche et de Athoumani Walid, qui souffre lui aussi d’une fracture au bras.