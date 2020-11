Vidéo. Covid-19. Les vaccins chinois sont les plus avancés au monde, selon le médecin généticien Axel Kahn

Selon ce professeur de renommée internationale, les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac contre le Covid-19 sont beaucoup plus avancés en termes d'essais et de preuves d'efficacité que tous les autres vaccins actuellement en préparation sur le marché.

Ce matin, face à Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV, le professeur Axel Kahn, scientifique, médecin et généticien français de renommée internationale, s’est exprimé sur l’actualité des vaccins anti-Covid-19. Selon ce professeur de renommée internationale, «les vaccins chinois Sinopharm et Sinovac sont beaucoup plus avancés en termes d'essais et de preuves d'efficacité que tous les autres vaccins actuellement en préparation sur le marché». «Ces vaccins commencent à être administrés, en masse», a-t-il souligné, notant que les vaccins chinois se basent sur la méthode classique et éprouvée qui consiste à inoculer le virus inactivé, ce qui explique leur avance sur les autres candidats vaccins. Vaccin contre la Covid-19: le Roi ouvre la porte de l'espoir Pour rappel, le roi Mohammed VI a donné, lundi 9 novembre, ses instructions en vue du lancement, dans les prochaines semaines, d’une opération massive de vaccination contre le Covid-19. Cette opération nationale, d’envergure inédite, vise la couverture de la population par un vaccin en tant que moyen idoine d’immunisation contre le virus et de maîtrise de sa propagation. Selon les résultats des études cliniques déjà achevées ou toujours en cours, la sécurité, l’efficacité et immunogénicité du vaccin ont été prouvées. Sinopharm, le groupe pharmaceutique chinois qui a signé un accord avec le gouvernement marocain, a de son côté annoncé mercredi 11 novembre que les données obtenues à la suite d’essais cliniques réalisés à grande échelle et à un stade avancé pour le vaccin contre le Covid-19 étaient «meilleures que prévu».

Par Khalil Ibrahimi