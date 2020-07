Vidéo. Coronavirus: au Mali, les fidèles ne respectent pas les mesures sanitaires dans les mosquées

En dépit des mesures d’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes décidées par les autorités, les prières collectives se poursuivent dans les mosquées maliennes. L’affluence des fidèles n’a pas baissé et ceux-ci ne respectent pas les mesures barrières et la distanciation sociale.

Par notre correspondant à Bamako Diemba Moussa Konaté