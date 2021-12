Variant Omicron: inquiétude des pays pétroliers africains, gros importateurs de blé

Omicron a entraîné la chute du cours du baril de pétrole à cause des perspectives qu’il pourrait avoir sur la reprise de l’économie mondiale. Parallèlement, le blé flambe, et les grands pays producteurs de pétrole et de gaz (Algérie, Egypte et Nigeria), en sont de gros importateurs.

Par Moussa Diop