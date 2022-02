Vaccination anti-Covid-19: la Côte d’Ivoire a administré 10 millions de doses

La vaccination contre le Covid-19 a débuté le 1er mars 2021 en Côte d’Ivoire. Un an plus tard, le pays a administré 10 millions de doses et s'est fixé comme objectif de vacciner 70% de la population d'ici fin 2022.