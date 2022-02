Union africaine: voici les enjeux du sommet et du mandat du président sénégalais Macky Sall

C’est Macky Sall qui prendra les rênes de l’Union africaine à partir du 5 février prochain. Statut d’observateur à Israël, coups d’Etat et transitions militaires, différend sur le barrage de la Renaissance, sommet UA-UE et Covid-19 figurent parmi les enjeux du sommet et du mandat du président sénégalais.

Par Moussa Diop