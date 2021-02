© Copyright : DR

Sameera Fazili, en sa qualité de directrice adjointe du Conseil économique national (NEC) de Joe Biden, a tenu un point presse à la Maison-Blanche. Si le fait que cette femme au parcours impressionnant soit voilée n’a pas retenu l’attention du grand public et des médias américains outre-mesure, en France en revanche, c’est une toute autre histoire.

"Une conseillère voilée a effectué le point presse à la Maison-Blanche. Joe Biden, accepter le hijab comme quelque chose de "normal" n'est pas une preuve de diversité culturelle et d'ouverture des sociétés européennes mais il s'agit d'une preuve d'islamisation de ces sociétés", a tweeté, depuis Paris, Waleed Al-Husseini, essayiste, écrivain et fondateur du Conseil des ex-musulmans de France.

Une position largement reprise et commentée sur les réseaux sociaux français, à l’heure où la question du port du voile demeure un sujet sensible en France, et où l’on qualifie d’"islamo-gauchistes" ceux qui n’y voient pas de problème.

"Pourquoi ne pas présenter son parcours au lieu de la mépriser, invisibiliser et réduire à un voile?", s’interroge ainsi un internaute outré par la surmédiatisation de la tenue de la conseillère américaine. En effet, Sameera Fazili est, avant toute chose, une femme brillante. Diplômée des prestigieuses universités de Harvard et de Yale, cette maman de trois enfants, dont la famille est originaire du Cachemire, est avocate.

Avant d’être nommée au sein de l’administration Biden en tant que directrice adjointe du Conseil économique national (NEC), elle occupait le poste de directrice de l’engagement pour la communauté et le développement économique de la Federal Reserve Bank of Atlanta, et avait également œuvré au sein de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Sameera Fazili est par ailleurs la deuxième femme d’origine cachemirienne à avoir intégré l’équipe de Joe Biden, la seconde étant Aishah Shah, responsable des partenariats au Bureau de la stratégie numérique de la Maison-Blanche.