Twitter vs Elon Musk: premier face-à-face judiciaire

Elon Musk à une conférence de presse, dans le sud du Texas. La volonté du patron de Tesla et le SpaceX de transformer Twitter en une plate-forme lucrative où n'importe qui peut dire n'importe quoi, semble difficile aux experts.

Les avocats de Twitter et d'Elon Musk vont se faire face pour la première fois ce mardi 19 juillet 2022 lors d'une audience préliminaire à une bataille judiciaire sans précédent entre l'homme le plus riche du monde et le réseau social, déterminé à se faire racheter par son pourfendeur.