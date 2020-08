Tunisie: le PIB chute de 21,6% au second trimestre

Les conséquences de la crise sanitaire sur l’économie tunisienne sont catastrophiques. La baisse de croissance est beaucoup plus prononcée que les prévisions des institutions financières internationales. Au second semestre, le PIB recule et le chômage poursuit sa hausse.

Par Moussa Diop