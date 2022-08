Tunisie: la reprise molle du tourisme avec des performances très en deçà de celles de 2019

Après deux années catastrophiques -2020 et 2021- à cause de la pandémie du Covid-19, le secteur touristique tunisien reprend. Si les indicateurs montrent clairement que la reprise est bien là, toutefois, on est encore loin des chiffres de 2019, qui reste une année de référence.

Par Karim Zeidane