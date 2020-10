Tunisie. Covid-19: 165.000 emplois perdus entre mars et Juin 2020

Le taux de chômage a explosé en Tunisie.

Plus de 165.000 emplois ont été perdus entre mars et juin 2020 en Tunisie à cause de la pandémie, qui a contaminé 24.500 personnes, dont 390 décès, selon l'Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), une organisation patronale représentant près de 150.000 entreprises.