Tunisie: à cause du coronavirus, la croissance prévisionnelle du PIB revue à 1% seulement

Le gouvernement tunisien doit revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2020. Désormais, le pays ne compte plus que sur une croissance de 1%, à cause des effets négatifs du coronavirus, à cause duquel des secteurs stratégiques de l’économie tunisienne sont durement impacts.

Par Karim Zeidane